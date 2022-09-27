الإمارات.. طقس الغد صحو بوجه عام مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 02:49 ، والجزر الأول عند 08:10 والجزرالثاني عند الساعة 20:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 28 85 40

دبي 35 27 90 45

الشارقة 36 27 95 45

عجمان 37 29 90 40

أم القيوين 37 28 90 40

رأس الخيمة 36 28 85 40

الفجيرة 34 29 85 60

العين 38 26 90 30

ليوا 37 28 90 30

الرويس 35 30 90 40

السلع 36 30 90 40

دلما 35 30 75 60

طنب الكبرى 34 28 85 65

طنب الصغرى 34 28 85 65

أبو موسى 34 29 85 65 .

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