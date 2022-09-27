8 أكتوبر إجازة القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم السبت 12 ربيع الأول 1444 هجرية الموافق 8 أكتوبر 2022 ميلادية إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

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