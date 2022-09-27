«تحدي تكنولوجيا الغذاء» يعلن تأهّل 30 شركة عالمية ناشئة لجائزة مليوني دولار

المصدر: وام

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أعلن «تحدي تكنولوجيا الغذاء» اليوم الثلاثاء عن اختيار 30 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء من جميع أنحاء العالم، والتي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي، ضمن القائمة النهائية للفوز بجائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

تهدف النسخة الثانية من تحدي تكنولوجيا الغذاء إلى استكشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة.

وتم إطلاق التحدي في إكسبو 2020 دبي بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة و"تمكين" إلى جانب "أسباير" كشريك رئيسي.

تم اختيار الشركات الناشئة الـ 30 من أصل 667 طلبا مشاركة من 79 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 52? في طلبات المشاركة مقارنة بالنسخة الأولى من التحدي، والتي تلقت 437 طلب مشاركة من 68 دولة، وقد تم تكريم الفائزين السابقين من أستراليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

يستهدف التحدي المشاريع الناشئة في مراحلها الأولى والتي تسعى إلى ابتكار حلول للأمن الغذائي بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة. ويسعى التحدي إلى إيجاد حلول فعالة ومبتكرة لمعالجة تحديات إنتاج الغذاء وتحديات فقد وهدر الغذاء، بما في ذلك الزراعة الداخلية والرأسية وإدارة النفايات والمواد المعاد تدويرها بكفاءة.

ومن بين الشركات الناشئة المؤهلة، ركز 50% من المشاركين على معالجة تحديات إنتاج الغذاء مع التركيز بشكل كبير على تربية الحشرات والأحياء المائية، وإدارة المزارع، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الدقيقة. فيما ركز باقي المشاركين من الشركات المؤهلة على إيجاد حلول لفقد الأغذية وهدرها، بما في ذلك تكنولوجيا إدارة بقايا الطعام، ومنصات مشاركة الطعام، ومراقبة سلسلة التوريد، وإمكانية التتبع كمواضيع رئيسية.

وركزت شركتا "سلال" و"القابضة" (ADQ) على دعم مسار إنتاج الغذاء بالاعتماد على خبرتهما في القطاع، فيما ركزت مؤسسة الإمارات على دعم مسار فقد وهدر الأغذية بما يتماشى مع المبادرة الوطنية "نعمة" والتي تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي للحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز الاستدامة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول العام 2030 تماشياً مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتأكيداً على الطابع العالمي للمسابقة، تم اختيار المرشحين الـ 30 من مختلف الدول. وقد جاء أكبر عدد من الشركات الناشئة المؤهلة هذا العام من المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة. كما شهد تحدي تكنولوجيا الغذاء زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من فئة الشباب، حيث تراوحت أعمار 47? من الفرق المشاركة بين 18 و35 عاماً.

تم اختيار المرشحين من قبل لجنة تحكيم تضم 28 شخصاً من أبرز الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات التقنية والتجارة. وفي المرحلة التالية، سيقوم شركاء المسابقة بإجراء المقابلات لتقييم المرشحين، يلي ذلك تقييم نهائي للمرشحين من قبل 9 حكّام للتأكد من أن كل مفهوم يتم تحليله بدقة ومن منظور شامل.

وتضم لجنة التحكيم معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة والرئيس المشارك في تحدي تكنولوجيا الغذاء، وريما المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تمكين" والرئيس المشارك في تحدي تكنولوجيا الغذاء، والأمير خالد بن الوليد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي دبليو فينتشرز"، ومعالي فيصل البناي، الأمين العام لـمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب سعادة بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "HUB71"، ود. أغنيس كاليباتا، رئيس "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا"، وديفيد روزنبرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "أيروفارمز"، ود. أوما فاليتي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبسايد فودز"، ودانييل نيرينبرغ، رئيس شركة "فود تانك".

وبهذه المناسبة، أشار سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، إحدى الجهات المشاركة في التحكيم، إلى أن إنتاج الغذاء والأمن الغذائي يشهدان اليوم نقطة انعطاف حاسمة تتطلب منا تغييراً منتظماً وخطوات جريئة بما يخلق فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن الغذائي، موضحاً أن جائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي تعتبر منصة مثالية تجمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية لتطوير حلول فعالة تساعد على بناء نظام زراعي قوي ومستدام للأجيال القادمة.

وأضاف قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسابقة العالمية لدعم الابتكار في مسار إنتاج الغذاء، وسنواصل العمل مع كافة الشركاء والاستثمار في أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية، ونتطلع إلى المرحلة التالية من المنافسة والعمل بشكل وثيق مع الفرق الفائزة".

بدورها قالت خلود النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، بصفتها عضواً في لجنة التحكيم عن الجانب الفني في تحدي تكنولوجيا الغذاء: "لقد كان الإبداع في طلبات المشاركة واضحاً وملهماً من حيث إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحدي إنتاج الغذاء وفقدانه وهدره. وقد كانت الأفكار والحلول بشأن الزراعة الدقيقة ومنصات مشاركة الطعام ومراقبة سلسلة التوريد وإمكانية تتبعها من الأفكار الأكثر تنوعاً. وقد أظهرت الفرق المؤهلة وعياً تقنياً وتجارياً كبيرين وشغفاً وتفانياً في معالجة القضايا المتعلقة بسلسلة توريد الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. ".

ستشمل المرحلة التالية من المسابقة تحديد المرشحين العشرة النهائيين، تليها مرحلة اختيار أربعة فرق للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 2 مليون دولار أمريكي، يُقدَّم منها ما يصل إلى 400 ألف دولار أمريكي نقداً، وسيتم منح الأهلية للحصول على برامج الدعم من قبل شركاء التمكين في المسابقة، والتي تنضوي على دعم تسريع نمو هذه الشركات؛ حيث ستقدم Hub71 تمويلاً بقيمة تصل إلى 540 ألف دولار أمريكي، وستقدم "كتاليست" تمويلاً بقيمة تصل إلى 760 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تقديم منحٍ من قبل هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي للمشاريع ذات التأثير الاجتماعي.

وإلى جانب المكافآت المالية، سيحصل الفائزون على دعم شركاء التحدي من خلال توفير بيئة أعمال مناسبة وشبكة دعم تمكن الشركات الفائزة من الاستقرار في دولة الإمارات وتطوير حلولهم وأفكارهم. على سبيل المثال، سيقدم سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للمقيمين الدعم فيما يتعلق بالتسجيل التجاري في الدولة من خلال التأشيرات الذهبية. وسيقدم مكتب أبوظبي للتنافسية الدعم الفني والقانوني والمالي لتسجيل براءات الاختراع، وسيقدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإرشاد وسيدعم انتقال المفاهيم إلى السوق لخبراء التكنولوجيا الزراعية المحليين.



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