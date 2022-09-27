«الصحة» تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية التي تنظمها تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الوقاية لتقليل معدلات حدوث مضاعفات، وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية.وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي: إن المطعوم سيكون متوفراً في جميع المراكز الصحية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن كبار السن والمواطنين والمقيمين من ذوي الأمراض المزمنة سيحصلون على التطعيم مجاناً فيما سيتم استيفاء 50 درهماً من العاديين وتم ترك تسعيرة القطاع الخاص للمستشفيات والمراكز.

حضر المؤتمر الدكتورة بدرية الشحي رئيس قسم التطعيم في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي.

وتشمل الفئات المستهدفة بالحملة معظم أفراد المجتمع، مع إيلاء الأولوية للحوامل بالدرجة الأولى، والأعمار من 50 فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون 5 سنوات، والعاملين في المجال الصحي. وتتضمن الحملة الاتصالية منصات التواصل الاجتماعي، والصحف والمواقع الإلكترونية، وعقد مداخلات تلفزيونية وإذاعية، وإعداد مواد توعية مرئية ونشرها عبر القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية.

وأكد الدكتور حسين الرند أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تأتي تطبيقاً للسياسة الوطنية للتحصينات التي تمثل إطاراً وطنياً لمكافحة الأمراض السارية ومنها الإنفلونزا الموسمية للحد من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع والتي تساهم في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد.

شراكة

قالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً دائماً في هذه الحملة السنوية للإنفلونزا الموسمية التي تساهم بشكل سنوي في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من جميع الأعمار والفئات بأخذ التطعيم السنوي ضد هذا المرض.

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