مستشفى فقيه الجامعي يتعاون مع «طموحي»

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مستشفى فقيه الجامعي شراكةً استراتيجية مع مجموعة «دي بي ورلد»، مزود الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، للمساهمة في استدامة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التوطين بشكل كبير في مجال الرعاية الصحية من خلال «برنامج طموحي» الذي أطلقته مجموعة «دي بي ورلد» بهدف الاستثمار في الجيل القادم من قادة المستقبل الإماراتيين من خلال منحهم فرصة لاستكشاف الأدوار المتنوعة في المؤسسات التابعة لها. سيُوظَّف خريجو الجامعات الإماراتيون في مستشفى فقيه الجامعي، في واحة دبي للسيليكون، عبر أقسام مختلفة في المستشفى، بما في ذلك، قسم التمريض والقسم الطبي والقسم الإداري، مما يتيح لهم الفرصة لتعزيز كفاءاتهم المهنية، وذلك ضمن أنشطة برنامج طموحي.

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لــ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا: «من خلال التعاون مع مستشفى فقيه الجامعي، يهدف برنامج طموحي الذي أطلقناه إلى دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال السماح للمواهب الإماراتية الاستثنائية باكتساب الخبرة العملية والمشاركة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي».

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