ملتقى الميتافيرس يعلن «بي دبليو سي» شريكاً معرفياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل أمس عن شراكتها مع «بي دبليو سي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الخدمات المهنية، لتكون شريكاً معرفياً لـ«ملتقى دبي للميتافيرس»، الذي تنطلق فعالياته غداً الأربعاء في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي.

وبموجب هذه الشراكة، ستكون «بي دبليو سي» (PwC) الشريك المعرفي الحصري للحدث الأول من نوعه الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ويجمع تحت مظلته 300 مشارك وأكثر من 30 متحدثاً من الرواد والخبراء وصناع القرار وأكثر من 40 مؤسسة محلية وعالمية يومي 28 و29 سبتمبر.

وستسهم «بي دبليو سي» في إثراء المناقشات المكثفة حول الدور الريادي لدبي في تشكيل مستقبل الميتافيرس وتمكين التحول إلى تطبيقاتها الواعدة في قطاعات الأعمال، والاتصالات، والتعليم، والترفيه، والألعاب، والسفر، والعقارات، وغيرها من المجالات الحيوية.

تقرير مشترك

وسيتم نشر تقرير مشترك بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل و«بي دبليو سي» بعد اختتام ملتقى دبي للميتافيرس، بهدف تسليط الضوء على أبرز مخرجات وتوصيات الملتقى، وأهم الاتجاهات الرئيسية والتحولات المستقبلية لتطبيقات الميتافيرس، واستكشاف كيف يمكن توظيف التقنيات المتقدمة بالشكل الأمثل لصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

وقال غاي بارسوناج مدير قطاع الميتافيرس في «بي دبليو سي»: سيقدم ملتقى دبي للميتافيرس منصة للقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والعالم لفهم التغيرات والتحولات التي سنشهدها في مجال الميتافيرس. وبصفتنا الشريك المعرفي الحصري للملتقى، نتطلع إلى مشاركة رؤيتنا وخبراتنا والمساهمة في تحديد أبرز التحديات والفرص في هذا القطاع المستقبلي. وأضاف: تشير دراساتنا إلى أن العديد من المستهلكين والشركات على استعداد لتبني تطبيقات الميتافيرس، ويجب على الشركات مواكبة التطورات المتسارعة في عالم الميتافيرس لدراسة تحولات تفاعل المستهلكين مع المنتجات والخدمات.

وأكد عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة المعرفية مع «بي دبليو سي» تأتي في إطار شراكات المؤسسة مع مختلف المؤسسات المعرفية في مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات والتعريف بأبرز الاتجاهات المستقبلية، ويدعم جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون لتخيل وتصميم وبناء مستقبل أفضل. ويعد «ملتقى دبي للميتافيرس» الحدث الأول من نوعه منذ إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي للميتافيرس في يوليو 2022، الهادفة إلى إضافة 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030 وجذب 1000 شركة متخصصة في تقنيات البلوك تشين والميتافيرس.

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