زيارة محمد بن زايد تدفع لآفاق أرحب من التكامل

المصدر: مسقط - وام

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أكد رؤساء لجان في مجلس الشورى العماني أهمية زيارة الدولة، التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان، اليوم، تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، في تعزيز مسيرة التعاون المشترك، في ظل ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من رؤى مشتركة، تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة، عبر التاريخ والمستندة إلى أساس راسخ من العلاقات الأخوية، التي تزداد صلابة على مر الأيام، وتسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.

تقارب

وقال الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى العماني: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة عمان، والتي يلتقي فيها أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون والتقارب بين الشعبين الشقيقين، لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، منوهاً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة، ووصف الزيارة بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين والشعبين الشقيقين.

زخم

وأشاد أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان، وقال: إنها تأتي في إطار العلاقات المتينة، التي تجمع البلدين، ومن شأنها دعمها وتعزيزها، وأشار إلى أن دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، مشيداً في هذا الصدد بزخم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال علي بن سالم الجابري رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى العماني: إن الزيارة المرتقبة لصاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان فرصة للقاء قيادتي البلدين، وهو ما سينعكس خيراً على الشعبين الإماراتي والعماني، مشيداً بدور الإعلام في تسليط الضوء على الجوانب المضيئة للعلاقات الثنائية في المجالات كافة.

ثبات

وأكد الجابري أن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان شهدت تطورات متواصلة، ونمواً كبيراً في جميع المجالات، ما جعلها نموذجاً يحتذى على جميع المستويات، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بدعم قيادتي البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ما يصب في صالح تحقيق الرفاهية والازدهار في المجالات كافة.

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