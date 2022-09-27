رؤية رياضية مشتركة بين البلدين

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان علاقات مميزة وشراكات استراتيجية في مختلف القطاعات من بينها قطاع الرياضة الذي شهد على مدى العقود الماضية العديد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وتجسد العلاقات الرياضية المميزة مستوى الترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب توافق الرؤى المشتركة في مختلف الجوانب التي يشملها القطاع الرياضي، كما تربط البلدين العديد من جسور التواصل في نقل الخبرات والمعرفة على مستوى جميع الرياضات، حيث شهدت العديد من المؤتمرات والبطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها الدولة مشاركة مميزة من الأشقاء في سلطنة عمان والتي تعكس عمق العلاقات وقوة الأواصر بين أبناء البلدين.

معسكرات خارجية

وترحب الإمارات دائماً باستضافة العديد من المعسكرات الخارجية للمنتخبات العمانية، حيث احتضنت دبي المعسكر التدريبي لمنتخب عمان الأول لكرة القدم في العديد من الفترات منها مرحلة الإعداد ضمن تحضيرات الأحمر العماني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العرب، ومن المقرر أن تستضيف الإمارات معسكراً آخر لمنتخب عمان في الفترة المقبلة، كما شهدت الأيام الماضية تواجد المنتخب الأولمبي العماني في دبي ضمن معسكر إعدادي التقى من خلاله بشقيقه «الأبيض الأولمبي» في مباراة ودية بين المنتخبين.

والتقى منتخبا الإمارات وعمان في العديد من المناسبات على مستوى كرة القدم أبرزها بطولات كأس الخليج، حيث جمع نهائي بطولة كأس الخليج في الكويت «خليجي 23»، الأبيض الإماراتي وشقيقه الأحمر العماني والذي حسمه الأخير لصالحه في مباراة تميزت بالروح الرياضية العالية بين جماهير المنتخبين، كما شهدت ملاعب الكرة الإماراتية، احتراف العديد من اللاعبين الدوليين العمانيين. ومن اللاعبين العمانيين الذين ظهروا مع أندية دوري «أدنوك» في الموسم الحالي، اللاعب عبدالله خميس الذي دافع عن ألوان فريق الوصل لسنوات، إضافة إلى تجربته مع نادي حتا قبل الانتقال أخيراً إلى نادي خورفكان، ومن اللاعبين العمانيين أيضاً عمران الجساسي الذي انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من نادي الظفرة، إضافة إلى اللاعب محمد المربوعي الذي يلعب حالياً في صفوف دبا الحصن أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

رياضة الهجن

وعلى مستوى الرياضات الأخرى، فإن سباقات الهجن العربية الأصيلة تشهد مشاركة عمانية مميزة على مستوى هجن أبناء القبائل في العديد من المناسبات والفعاليات التي تقام في مختلف ميادين الهجن في الدولة منها المهرجان الختامي السنوي في ميدان الوثبة بأبوظبي «ختامي الوثبة» ومهرجان جائزة زايد الكبرى، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن العربية الأصيلة، وغيرها.

رياضة الفروسية

وفيما يتعلق برياضة الفروسية، فإن العاصمة العمانية مسقط احتضنت في العديد من المناسبات الجولة السنوية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وتحديداً على مضمار الرحبة الرملي في مسقط، الحدث الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وتشهد ميادين الفروسية في الدولة، مشاركة العديد من الملاك العمانيين في سباقات الخيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز