«جائزة أبوظبي» تحث أفراد المجتمع على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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حثت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي أفراد المجتمع، على التقدم بترشيح أبطالهم المجهولين الذين قدموا أعمالاً جليلة عادت بالنفع على مجتمع دولة الإمارات، إذ لم يتبقَّ سوى أسبوعين على موعد إغلاق باب تقديم الترشيحات، والذي يوافق 10 أكتوبر 2022.

وتقام جائزة أبوظبي بنسختها الحادية عشرة تحت شعار «من يجسد الخير بالنسبة لك؟» بهدف إلهام جميع أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن يجسدون قيم «جائزة أبوظبي» والتي تشمل الالتزام والعطاء والإلهام.

مبادرة

وتعد «جائزة أبوظبي» أرفع وسام مدني في الإمارة، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه.

وتلقت جائزة أبوظبي منذ انطلاقها خلال عام 2005 أكثر من ربع مليون ترشيح لشخصيات تنتمي إلى 135 جنسية. كما قدم المكرمون بالجائزة خلال السنوات السابقة إسهامات مجتمعية قيمة شملت الكثير من المجالات منها الرعاية الطبية والتعليم والعمل البيئي والحفاظ على تراث دولة الإمارات.

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