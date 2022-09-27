مهرجان «البدر» في حب الرسول ينطلق 6 أكتوبر

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق الدورة الأولى من مهرجان البدر في حب الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل في مركز الفجيرة الإبداعي احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويركز المهرجان - الذي يقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب - من خلال فعالياته المختلفة على استعراض مراحل مختلفة من السيرة النبوية الشريفة والمفاهيم والقيم المتعلقة بها، وإحياء الموروث الثقافي لمجتمعنا في الاحتفالات الدينية التي تحفظها الذاكرة وتتناقلها الأجيال.

ويهدف المهرجان إلى إبراز الفنون العربية والإسلامية من خلال المعرض الفني المصاحب، وورش العمل المختلفة، التي تسعى إلى ترسيخ قيم الإسلام السمحاء واستذكار مواقف السيرة النبوية العظيمة، ما يسهم في تأسيس أجيال واعية تتدارس السيرة النبوية وما تحمله من مبادئ حيوية ترفع الوعي الإنساني.

ويقام مهرجان البدر على مدى أربعة أيام، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، ومنها المعرض الفني الذي سيشهد عرض الأعمال الفائزة والمتأهلة في الدورة الثانية لجائزة في حب النور المبين.

وتركز الأعمال على السيرة النبوية الشريفة والدروس والعبر المستخلصة منها ما يسهم في تعزيز رسالة مبادرة «البدر» في نشر رسالة التسامح وقيم السيرة النبوية الشريفة والتعريف بها في العالم.

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