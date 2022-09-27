6270 متدرباًً في برنامج «رخصة السلامة الذكية»

المصدر: دبي - البيان

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تلقّى 6270 موظفاً من مختلف الجنسيات واللغات والشرائح السكانية تدريباً على برنامج (رخصة السلامة الذكية)، منذ انطلاق هذا البرنامج في هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل ثلاث سنوات، وتحديداً في يناير من العام 2019، ويشمل البرنامج موظفي الهيئة والمقاولين العاملين لديها.

وتفصيلاً، قالت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «انطلاقاً من التزامها بالتحسين المستمر للإجراءات المؤسسية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، استمرت هيئة الطرق والمواصلات في تنظيم دورات تدريبية إلكترونية معتمدة في مجال السلامة منذ مارس 2019، وذلك في إطار مبادرة برنامج (رخصة السلامة الذكية) المسمّى اختصاراً بـ(S2L)».

مخاطر

وأوضحت ندى أن مناهج التدريب الخاصة بالبرنامج، والتي تتمحور حول المخاطر الأكثر شيوعًا في أماكن العمل، تهدف إلى تمكين الموظفين الذين يعملون لصالح هيئة الطرق والمواصلات من فهم المعايير المعتمدة في ممارسات العمل واستيعاب الممارسات القياسية، والإلمام بتوقعات هيئة الطرق والمواصلات، وتطبيق ممارسات الصحة والسلامة والبيئة في جميع مواقع العمل. كما يهدف البرنامج إلى رفع الروح المعنوية للعاملين من خلال توفير مساحة عمل آمنة مع إعطاء أهمية كبرى للجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

خدمات

وشمل برنامج رخصة السلامة الذكية حتى الآن، تدريب موظفي ومقاولي هيئة الطرق والمواصلات في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي وثلاث مؤسسات مختلفة تتضمن مؤسسة القطارات، وتاكسي دبي، والمرور والطرق. كما تم التخطيط لتدريب الموظفين في باقي المؤسسات والقطاعات خلال السنوات المقبلة، باللغتين العربية والإنكليزية عبر منصة التعلم الإلكتروني بنظام الدراسة الذاتية.

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