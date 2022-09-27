«الشرطة السياحية» توعي موظفي «أنانتارا جزر العالم»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي فندق أنانتارا جزر العالم، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين بشرطة دبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن الإدارة حريصة على إثراء تجربة المتعاملين (مقيمين وسائحين) في إمارة دبي، ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالمها ومناطقها السياحية، وانطلاقاً من ذلك، فإنها تضع خطة سنوياً بالتعاون مع شركائها، لتعزيز التوعية بخدماتها السياحية، بين سياح الإمارة وموظفي القطاع الفندقي، وتستثمر قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور، وتقديم خدماتها ومساعداتها في أي وقت، مع إمكانية لجوء أفراد المجتمع إلى الشرطة السياحية لطلب المساعدة، أو الاستفسار أو تقديم المقترحات

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