رصد إلكتروني للمنتجات غير المطابقة بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

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أكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أنه يوجد دوريات إلكترونية، عبارة عن فرق عمل، تجوب «فضاء الإنترنت»، مستهدفةً المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التي تزداد فيها احتمالات نشر منتجات وسلع، إذ أوكل إليها مهام متابعة ورصد أي منتجات غير مطابقة للمواصفات المحددة.

وأوضح أن الإدارات والأقسام المنبثقة منه شكلت فريقاً أوكلت إليه مهام، متابعة كافة أوجه الترويج والإعلان عن المنتجات، سواء أكانت عبر «الفضاء الإلكتروني» أو من خلال وسائل التواصل الأخرى، ورصد المخالفات التي قد تنشأ، أو محاولة نشر منتجات غير مطابقة، وذلك في إطار دور المجلس في الحفاظ وصون سلامة المستهلك والتأكد من استخدامهم منتجات تم فحصها وتتماشى مع المواصفات. وشدد خلال المجلس خلال إحاطة إعلامية التي نظمها مؤخراً، للتعريف بقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، أن دولة الإمارات سباقة إلى دعم وتطوير البنية التحتية للجودة بما يسهم في حماية سلامة المستهلكين والقطاعات الاقتصادية.

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