«إقامة دبي» تنال 3 جوائز في «ستيفي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من حصد 3 من جوائز ضمن ستيفي العالمية، عبر مشاركتها في المسابقة للعام الجاري 2022، ووسط مشاركة عالمية ومحلية واسعة. وحصدت إقامة دبي 3 جوائز عن 3 فئات، حيث فاز مركز الإبداع والابتكار التابع لإقامة دبي بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل ابتكار لهذا العام، وذلك تقديراً لإنجازاتها في مجال الابتكار، كما فاز قطاع المنافذ الجوية في إقامة دبي بالجائزة الذهبية ضمن فئة خدمة العملاء عن مشروع السفر الذكي، فيما حققت إدارة الخدمات الذكية في إقامة دبي الجائزة البرونزية ضمن فئة أفضل فريق تقنية معلومات.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن الفوز بجوائز ستيفي يأتي تتويجاً لجهود إقامة دبي وتوجهاتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل من خلال المضي قدماً في مسيرة التطور وإحداث تحولات نوعية في واقع قطاع الخدمات التي توفرها».

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