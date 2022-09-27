35 حافظة للقرآن الكريم في إدارة «مراكز مكتوم»

المصدر: دبي – البيان

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ختمت 35 طالبة، حفظ القرآن الكريم كاملاً، في فصول رياض القرآن بإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في عام 1994، تأسست مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وبدأت فصول رياض القرآن في مراكز مكتوم، منذ ذلك التاريخ، في أداء الرسالة العظيمة في العناية بالنشء، وتخريج حفظة وحافظات لكتاب الله تعالى، من المواطنين والمقيمين.

ونوه الشيباني إلى أن إدارة مراكز مكتوم، تقدم خدماتها في مجال تحفيظ القرآن الكريم على مستوى إمارة دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة ودعم متواصل من قبل الشيخة علياء بنت خليفة بن سعيد آل مكتوم، ما أسهم في استمرار عطاء المراكز وارتقائها نحو النجاحات والتميز حتى الآن. وأضاف الشيباني أن إدارة مراكز مكتوم، لها إنجازات عدة في مجال تحفيظ القرآن الكريم، حتى في أوقات الجائحة، فقد تم تطوير فصول رياض القرآن في مراكز مكتوم لتعليم القرآن عن بعد، على مستوى الدولة، وفي هذا الإطار، قامت الدائرة باستخدام أكثر من 10 برامج تقنية في تنفيذ وبث تعليم القرآن الكريم، وبعض المحاضرات الدينية، وتقديم هذه الخدمة للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها، كما تم تنفيذ مؤتمر وملتقى عالمي بعنوان (منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن الكريم)، في 2021، عن بعد، شارك فيه متحدثون من داخل وخارج الدولة، من عدة مؤسسات، تحت شعار (مستقبل التعليم القرآني)، ولاقت المنصة استحساناً وإقبالاً واسعاً، بمشاركة العديد من الدول.

ومن جانبها، أفادت منى بخيت، رئيس قسم شؤون الحلقات والمسابقات بإدارة مراكز مكتوم، بأن عدد الخاتمات في قسم الإناث لعام 2022، وصل إلى 35 طالبة، وقد تم تخصيص فصول خاصة للإقراء لهن، والحصول على الأسانيد. وأضافت أن إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، تقيم «فصول رياض القرآن الكريم»، لتعليم كتاب الله تعالى بشكل متواصل، حيث تقيم عدداً من الأنشطة والفعاليات القرآنية المستمرة، على مدار أيام الأسبوع.

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