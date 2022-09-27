«الإحسان الخيرية» تطلق مبادرة «صندوق الأرامل»

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلقت جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة «صندوق الأرامل» تحت شعار «الأسر الملهمة» بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهن من خلال تلبية متطلباتهن واحتياجاتهن الأساسية والضرورية ولإعانتهن على ظروف المعيشة.

جاء إطلاق المبادرة خلال حفل نظمته الجمعية بحضور الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي، وعدد من المحسنين والأرامل ورواد التواصل الاجتماعي.

وتم خلال حفل الإطلاق استعراض فيلم وثائقي عن أهم إنجازات جمعية الإحسان الخيرية والذي تضمن حزمة المشاريع الإنسانية والخيرية التي تتبناها الجمعية منذ نشأتها. وأكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي في كلمته في الحفل أن إطلاق المبادرة يأتي ضمن جهود جمعية الإحسان الخيرية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني المستمد من الموروث الثقافي للمجتمع ولتعزيز طريق الجمعية الدؤوب في تنمية مشاريعها ومساعدة الفئات المحتاجة.

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