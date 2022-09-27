835 مليون درهم حصاد إنفاق «بيت الخير» في المناطق الشمالية والحصيلة 2.6 مليار

المصدر: دبي – رامي عايش

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كشفت إحصائية جديدة لجمعية بيت الخير إنفاقها قرابة 835 مليون درهم منذ تأسيسها من خلال أفرعها في المناطق الشمالية، فيما وصل حجم الإنفاق الكلي بما في ذلك دبي، عن الفترة ذاتها، نحو مليارين و600 مليون درهم استفادت منها ما يقارب نصف مليون أسرة وحالة محتاجة.

وأعلنت الجمعية أن أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا أنفقت خلال مسيرة مسيرتها وحتى الآن 2.6 مليار درهم، منها 835 مليون درهم أنفقت عبر أفرع الجمعية في المناطق الشمالية.

وذكر عابدين العوضي المدير العام للجمعية أن الإعلان عن هذه النتائج، يندرج ضمن توجه الجمعية التي بدأت نشاطها في دبي عام 1989، لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2022 – 2027، التي حددت أهدافها بإعطاء الأولوية للعمل الخيري المستدام، وتعزيز مواردها المالية.

وقال: امتد عطاء أفرع الجمعية ليصل إلى مناطق الشارقة وأم القيوين وبعض مناطق مدينة العين في أبوظبي، وعززت ذلك العطاء في منطقة حتا وما حولها مؤخراً.

وأكد العوضي سعي «بيت الخير» الدائم إلى تحسين جودة حياة الأسر التي ترعاها، ودعم تعليم أبنائها، والارتقاء بكوادرها الخيرية بتدريبها وتحفيزها لتكون أكثر إبداعاً وابتكاراً للأفكار والحلول الخيرية.

وتابع المدير العام: أعيد هيكلة جمعية بيت الخير لتضم نخبة مدربة ومؤهلة من الباحثات الاجتماعيات، الخبيرات بواقع المجتمع الإماراتي، وجرى تطوير وتسريع آليات استقبال الطلبات وصرف المساعدات بما يواكب التحولات الذكية والتطبيقات الإلكترونية التي طورتها الجمعية في السنوات الأخيرة.

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