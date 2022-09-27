استعراض دور البرنامج النووي الإماراتي في التصدي لتغير المناخ

المصدر: فيينا - البيان

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تشارك الإمارات في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر لمدة أسبوع في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا، والذي يعقد تحت عنوان «تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية». ويضم وفد الدولة، برئاسة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وينعقد المؤتمر العام سنوياً، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويناقش برنامج الوكالة وميزانيتها ومسائل أخرى تتعلق بالطاقة النووية.

شراكة

وسوف يلقى السفير حمد الكعبي كلمة رئيسية في الجلسة العامة للمؤتمر العام تسلط الضوء على العلاقة القوية التي تربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات، حيث انعكست الشراكة القوية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإمارات في الدعم القوي على مدى العقد الماضي، ومساعدة الدولة في تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى المعايير في السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.

اجتماعات

وسيعقد وفد دولة الإمارات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين والدول الأعضاء الأخرى لمناقشة فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات والقواعد التنظيمية والرقابة في القطاع النووي، وسيستضيف وفد دولة الإمارات فعالية على هامش المؤتمر العام بعنوان «خطوات استباقية لتحقيق الحياد المناخي»، لتسليط الضوء على دور البرنامج النووي الإماراتي ومساهمته في الأهداف والجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ.

ويشارك الوفد في الاجتماع الخامس للمجموعة الدولية للمساواة بين الجنسين في هيئات الرقابة النووية، وستعرض الهيئة جهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل لتنفيذ مهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعية في الدولة.

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