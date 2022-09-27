عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزيري خارجية الجزائر وتنزانيا

المصدر: نيويورك- وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث سموه ورمطان لعمامرة العلاقات الأخوية الإماراتية الجزائرية، وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرضا عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي، وتحديات سلاسل إمدادات الطاقة والأمن الغذائي.

مناقشات

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجزائر، والحرص على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

تنسيق

كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، ليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي، في جمهورية تنزانيا المتحدة.

تحديات

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة - بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، ومنها التغير المناخي، وجهود تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

كما بحث سموه وليبريتا مولامولا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، والشراكة في عدة مجالات، ومنها التجارية والاقتصادية والطاقة المتجددة وغيرها.

واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وتنزانيا، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء مع وزيرة خارجية تنزانيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

إشادة

عبّرت ليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي، في جمهورية تنزانيا المتحدة عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والإنجازات التنموية البارزة التي حققتها.

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