اكتمال نقل المعرفة بين «دويتشه بان» و«الاتحاد للقطارات» قبل الموعد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، عن استكمال برنامج نقل المعرفة الذي تُجريه بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان، أكبر شركة متخصصة في مجال تشغيل القطارات والسكك الحديدية في أوروبا، وذلك قبل الموعد المُحدد. جاء ذلك على هامش فعاليات معرض إنو ترانس 2022، المعرض التجاري العالمي الرائد والمتخصص بتقنيات النقل، والذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين بين 20-23 سبتمبر الجاري.

وشهدت الشراكة بين الطرفين تأسيس شركة الاتحاد للقطارات دي بي المُشتركة في عام 2013، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال عمليات السكك الحديدية ومراكز التحكم بالعمليات وصيانة عربات القطارات وتطوير قواعد وأنظمة التشغيل، والتي لعبت دوراً أساسياً للعمليات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.

وأسهم دعم دويتشه بان وخبراتها في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي مكّنت الاتحاد للقطارات من التأسيس لقطاع وطني حيوي من خلال تطوير مشروع «قطار الاتحاد»، أول شبكة للسكك الحديدية في الإمارات. كما زوّدت دويتشه بان شركة الاتحاد للقطارات، إلى جانب خدمات نقل المعرفة، بالتوجيه والإرشادات الضرورية حول متطلبات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، فضلاً عن تطوير برنامج السلامة التشغيلية اللازم، والذي أثمر في نهاية المطاف عن حصول شركة الاتحاد للقطارات دي بي على الاعتماد لتصبح بذلك أول مُشغل معتمد للسكك الحديدية الثقيلة في دولة الإمارات.

وقال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «نختتم برنامج نقل المعرفة الذي بدأناه مع شركائنا في دويتشه بان منذ حوالي عقد من الزمن، قبل الموعد الزمني المحدد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية».

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