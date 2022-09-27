محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بضيف البلاد متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات.. وحمله تحياته إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا متمنياً له ولماليزيا وشعبها مواصلة التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تتسق مع توجهات الإمارات وماليزيا نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

واستعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً حرص بلاده على التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء ماليزيا. وكان إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الصديقة قد وصل إلى البلاد أمس، في زيارة عمل إلى الدولة. وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.

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