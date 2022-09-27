«الإمارات للسرطان» تطلق «شركاء التكافل الإنساني»

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

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أطلقت جمعية الإمارات للسرطان كتابها الأول بعنوان «شركاء التكافل الإنساني»، وذلك في حفل أقيم على مسرح مكتبة زايد المركزية بمنطقة العين، وبحضور الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني بإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وسهيل نخيرة العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجمعيات الخيرية والإنسانية والشركاء والداعمين للجمعية، والإعلاميين.وتضمن الحفل عرض فيلم عن محتوى كتاب «شركاء التكافل الإنساني»، الذي يقع في 300 صفحة، ويستعرض محطات ومسيرة الجمعية ودورها الفاعل خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى عرض لكل المبادرات الخيرية والإنسانية والخدمات المالية التي قدمتها الجمعية.

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