سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير الطاقة الروماني

المصدر: (بوخارست - وام)

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استعرض سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى رومانيا، والدكتور فيرجيل دانييل بوبيسكو، وزير الطاقة الروماني، المشاريع ذات الأولوية للبلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في إطار نتائج الدورة الثانية للّجنة المشتركة الإماراتية - الرومانية التي عقدت في أبوظبي. وتم خلال الاجتماع، الذي حضره أحمد العوضي، مدير تطوير الأعمال والاستثمار في إدارة الطاقة النظيفة في شركة «مصدر»، التأكيد على الاهتمام المشترك للجانبين بتنمية التعاون من خلال تحديد فرص عمل ومشاريع تعاون مشتركة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد بوبيسكو على استعداد وزارة الطاقة في رومانيا لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل تطوير العلاقات الإماراتية - الرومانية والعمل على رفع مستواها. بدوره، أشار العلي إلى تطلع دولة الإمارات لزيادة التعاون مع رومانيا الصديقة في مختلف المجالات.

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