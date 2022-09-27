سفير الإمارات يشهد إطلاق استراتيجية زراعة النخيل بالسودان

المصدر: الخرطوم - وام

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شهد حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان، والدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات السوداني، والدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالعاصمة الخرطوم إطلاق الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان وتدشين كتاب (المجهول دُرَّةُ التمور). وأثنى الجنيبي على العلاقات التي تربط دولة الإمارات بالسودان، مؤكداً أنها تشكل نموذجاً للتعاون في شتى المجالات كما أشاد بالأثر الطيب لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستويين العربي والعالمي.

استراتيجية

من جهته أشار الدكتور البشري إلى الأهمية التي تمثلها الاستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان بصفتها خريطة طريق تسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع لمواجهة التحديات سواء التقليدية أو المرتبطة بالتغير المناخي. كما توجه بالشكر إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إطلاق هذه الاستراتيجية في السودان.

تطوير

بدوره أكد الدكتور زايد أهمية إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان إلى جانب تدشين كتاب (المجهول دُرَّةُ التمور) الذي صدر عن الأمانة العامة للجائزة في شهر مارس الماضي في أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر.

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