علي المري ينال وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والإدارية

المصدر: دبي - البيان

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منحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، «وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والإدارية» نظير جهوده الرائدة في تطوير الكوادر البشرية، وبرامج إعداد القادة الحكوميين، والمساهمة الفاعلة في دعم السياسات العامه والإدارة الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

جاء التكريم في إطار فعاليات الاجتماع الثامن عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لدول مجلس التعاون، الذي أقيم، أمس، في العاصمة السعودية الرياض.

واستضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حفل التكريم، حيث تم الاحتفاء بالكفاءات الخاصة بالخدمة المدنية والمشروعات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، والشركات المتميزة في مجال التوطين بالنسبة لوزارات العمل على مستوى منطقة الخليج العربية.

وتسلم الدكتور علي بن سباع المري وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والإدارية من أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وشهد حفل التكريم حضور كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وتمنح هذه الجائزة للأشخاص البارزين، الذين قدموا خدمات جليلة في مسيرتهم المهنية في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول المجلس، وأسهموا بفعالية في تطوير أنظمة و قوانين الموارد البشرية والتطوير الإداري.

وأعرب الدكتور علي بن سباع المري عن سعادته بنيل الوسام، مؤكداً أن هذا التكريم يعتبر حافزاً لتكثيف جهود الارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة في تطوير آليات إعداد القيادات الحكومية، والارتقاء بأداء الكفاءات البشرية في كل القطاعات، وقيادة جهود دول الخليج العربية نحو المزيد من التطور والازدهار.

وبالإضافة إلى خبراته في مجال الموارد البشرية والتطوير الإداري يمتلك الدكتور علي بن سباع المري خبرة ممتدة في مجال تأهيل القادة الحكوميين في الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار وإنجاز المهام الاستراتيجية، ضمن منظومة العمل الحكومي.

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