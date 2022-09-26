مسؤولون عمانيون يشيدون بزيارة رئيس الدولة لمسقط ويؤكدون أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون عُمانيون أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لسلطنة عمان غدا ( الثلاثاء) تلبية لدعوة من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من رؤى مشتركة تعززها روابط الإخاء و المحبة الممتدة عبر التاريخ و المستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام و تسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.

فمن جانبه قال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى العماني في تصريحات له إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلده الثاني سلطنة عمان و التي يلتقي فيها أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون و التقارب بين الشعبين الشقيقين لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية منوها بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة .. و وصف الزيارة بأنها انطلاقة قوية نحو مستقبل أرحب للبلدين و الشعبين الشقيقين.

من ناحيته أشاد سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان وقال إنها تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع البلدين ومن شأنها دعمها و تعزيزها .. و أشار إلى أن دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان.. مشيدا في هذا الصدد بزخم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

بدوره قال سعادة علي بن سالم الجابري رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى العماني إن الزيارة المرتقبة لصاحب السمو رئيس الدولة لسلطنة عمان فرصة للقاء قيادتي البلدين وهو ما سينعكس خيرا على الشعبين الإماراتي و العماني .. مشيدا بدور الإعلام في تسليط الضوء على الجوانب المضيئة للعلاقات الثنائية في المجالات كافة.

و أكد الجابري أن العلاقات الأخوية بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان شهدت تطورات متواصلة و نموا كبيرا فى جميع المجالات ما جعلها نموذجا يحتذى على جميع المستويات مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمضي بخطى ثابتة و واثقة نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بدعم قيادتي البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ما يصب في صالح تحقيق الرفاهية و الازدهار في المجالات كافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز