«سعود التعليمية الخيرية» تحصد جائزة المشاريع الرائدة بمجال العمل الاجتماعي الأهلي التطوعي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كرّم المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية ووزراء الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي التعليمية الخيرية عن فئة المشاريع الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي التطوعي.

جاء ذلك التكريم ضمن الفعاليات المصاحبة لاجتماعات اللجان الوزارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في دورتها الحالية خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر في العاصمة الرياض.

وقالت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي التعليمية الخيرية: تتشرف المؤسسة بإهداء تكريمها لصاحب الفضل ورمز العطاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي حصدته المؤسسة ضمن تكريم المشاريع الرائدة في مجال العمل الاجتماعي للقطاعين الأهلي التطوعي والتجاري الخاص على مستوى دول مجلس التعاون.

وأكدت السويدي حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على الاستثمار في صناعة الإنسان من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات، وتعظيم رسالة دولة الإمارات الإنسانية، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخيرية، لتساهم تلك الجهود في تقديم تعليم خيري متكامل من خلال 4 مدارس خيرية تابعة للمؤسسة، استفاد منه 48172 طالباً وطالبة من 28 جنسية، ضمن مسيرة ممتدة منذ 23 عاماً من التميز.

وأشارت إلى أن جهود المؤسسة شملت صيانة العيادات المدرسية، وتوفير جميع متطلباتها، وتغطية جميع فصول ومرافق المدارس بأجهزة الوايف أي لتسهيل التعلم الهجين، وتوفير المواصلات، واستحداث مختبرات علمية مثل مختبر الكيمياء والفيزياء والأحياء للتعليم الأساسي والثانوي، ورفد مدارس المؤسسة بالمعدات الرياضية والفنية والعلمية التي تخص المختبرات العلمية والروبوت، واستيعاب الطلاب الجدد من أصحاب الدخل المحدود والأيتام بدون رسوم دراسية أو عباء مالية أخرى، وتوفير الكتب المدرسية للطلاب قبل بداية العام الدراسي بدون رسوم مالية.

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