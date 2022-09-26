إيمان الشامسي أول طبيبة إماراتية عربية ضمن فريق المرأة الرائدة في أورام الأطفال

المصدر: دبي - البيان

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حصدت الدكتورة إيمان تريم الشامسي، استشاري ورئيس قسم أورام الدم لدى الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً رائداً باختيارها أول طبيبة إماراتية عربية ضمن فريق «المرأة الرائدة في أورام الأطفال»، وهو فريق عالمي ذو أهمية بارزة في مجال طب الأورام للأطفال، ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لنجاحات الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ويعد فريق «المرأة الرائدة في أورام الأطفال» متخصصاً في تعزيز القيادة النسائية في طب أورام الأطفال وتوطيد العلاقات وفرص التواصل بين الطبيبات المتخصصات في مجال الصحة العالمية من خلال تنظيمه المناسبات والأحداث العامة. حيث يسعى الفريق إلى المساهمة في بناء الجيل القادم من الطبيبات الموهوبات المتخصصات في طب أورام الأطفال.

وقالت الشامسي: «اعتبر هذا النجاح ثمرة دعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لكوادرها الطبية وتوفيرها لهم بيئة مناسبة للتطور والنمو والارتقاء بمعارفهم وعلومهم، في حين أجد اختياري ضمن فريق (المرأة الرائدة في أورام الأطفال) فرصة لتقديم الدعم لهذا المجال ضمن مهامي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال».

وتعمل الدكتورة إيمان تريم الشامسي حاليًا كاستشاري ورئيس خدمة أورام الدم لدى الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال. حيث تخرجت عام 2002 في كلية الطب والعلوم الصحية من جامعة الإمارات العربية المتحدة وهي حاصلة على البورد العربي في التخصص الطبي في طب الأطفال، ودبلوم في البحث السريري من كلية فيينا للأبحاث السريرية.

وأكملت الشامسي برنامج الزمالة في مستشفى «سيك كيدز» في تورنتو، بكندا، والذي تضمن تدريبًا كاملاً في طب أمراض الدم والأورام للأطفال وزرع نخاع العظام والتخثر استمر لمدة 3 سنوات. انتدبت سنة 2016 في مستشفى أم دي أندرسون في تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على آلية إدارة مستشفيات الأورام.

وشاركت في العديد من المشاريع البحثية في مستشفى سيك كيدز، مستشفى توام، مستشفى القاسمي النساء والأطفال، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد،كما أنها عضو في العديد من اللجان الطبية الوطنية والدولية.

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