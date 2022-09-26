فريق عباقرة التطوعي يقدم العضوية لـ120 منتسباً

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم فريق عباقرة التطوعي بالتعاون مع مجلس شرطة دبي الطلابي حفلاً أقيم تزامناً مع اليوم العربي للتطوع ومرور سنة من العمل والإنجازات والمبادرات التطوعية غطت العديد من المجالات، وحضرته بنادي ضباط شرطة دبي الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم وحشد كبير من المتطوعين، وحمل شعار «يداً بيد نتطوع لنبني الغد»، وجرى منح العضوية لـ120 منتسباً من الأطفال.

وأشارت كوثر الرحالي رئيس فريق عباقرة التطوعي أن هذا الحفل يأتي تزامناً مع يوم العربي للتطوع لتكريم جهود الفريق من الأطفال المنتسبين له والذين كان لهم دور في إنجاح المبادرات الإنسانية والتطوعية والملتقيات الابتكارية والعلمية، مؤكدة أن رؤية الفريق تستهدف تمكين الأطفال من مختلف إمارات الدولة وتهيئتهم وغرس حب التطوع وقيم الإنسانية والتلاحم في نفوسهم، علاوة على هدفهم الرامي إلى تطوير مهارات الأطفال في مجالات عدة منها الابتكار والذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والمسرح والإنشاد والإلقاء والرسم وغيرها.

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