رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء ماليزيا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء مملكة ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

و رحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بضيف البلاد متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات.. و حمله تحياته إلى صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا متمنيا لجلالته و ماليزيا وشعبها مواصلة التقدم والازدهار.

و بحث الجانبان مسارات التعاون و الفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تتسق مع توجهات الإمارات وماليزيا نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

و استعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة .. مؤكدا حرص بلاده على التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و عدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء ماليزيا.

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