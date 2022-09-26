الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند 07:48 الجزرالثاني عند الساعة 20:03.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:19 المد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الاول عند الساعة 16:39 الثاني عند الساعة 04:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 90 30

دبي 40 30 90 25

الشارقة 42 26 90 25

عجمان 40 29 90 30

أم القيوين 41 25 90 30

رأس الخيمة 41 24 90 30

الفجيرة 33 30 85 60

العين 40 26 75 15

ليوا 40 26 95 20

الرويس 35 26 75 55

السلع 36 27 80 40

دلما 34 30 80 60

طنب الكبرى 36 29 80 60

طنب الصغرى 36 29 85 60

أبو موسى 36 29 85 60 .



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