«إصلاحية» شرطة رأس الخيمة تستحدث نادياً اجتماعياً للنزلاء

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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استحدثت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة وبدعم شريكها الاستراتيجي المتمثل في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، نادي اجتماعي للنزلاء بهدف تعزيز الجانب الثقافي والاجتماعي لدى نزلاء المؤسسة.

وأوضح العقيد عبد الله الحيمر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، أن استحداث النادي الاجتماعي يأتي في إطار التعاون القائم بين المؤسسة من جهة ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة الداعم الدائم والبارز لأنشطة وفعاليات المؤسسة العقابية والإصلاحية.

مكتبة عامة

وأشار إلى أن النادي الاجتماعي الجديد سيضم مكتبة عامة تقليدية وأخرى إلكترونية وأجهزة حاسب آلي وفصول دراسية فيما من المقرر أن يستقطب النادي مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية وغيرها التي تعتزم المؤسسة تنفيذها لصالح النزلاء، لافتاً إلى أن وجود مثل هذا النادي الاجتماعي سيسهم في تعزيز الجانب الثقافي والاجتماعي لدى نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية وإتاحة المجال أمامهم لاستثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم ويسهم في إثراء معلوماتهم وتنويعها.

وأشاد العقيد الحيمر، بالدعم المتواصل من قبل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وحرصها المستمر على التواجد في مختلف الفعاليات الثقافية والتعليمية التي تنظمها المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة ودعهما بصورة تعزز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين وتسهم في رفد النزلاء وشغل أوقاتهم بكل ما هو نافع ومفيد.

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