«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة الأسرة في جبل حفيت

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة الأسرة تحت عنوان «مجتمعنا يجمعنا» في مركز جبل حفيت المجتمعي، لتعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي، واكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة.

ويهدف الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة الأسرة إلى توفير أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع، تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وعلاقاتهم مع أفراد أسرهم والمجتمع، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة.

وأكدت صنعة السويدي مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين «أن ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة الثاني يرسخ قيم التعاون الإيجابي بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع، وذلك بتبني العديد من المبادرات واللقاءات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، والتعرف على الاحتياجات العاطفية لأفراد الأسرة بأسلوب ابتكاري شائق يمتاز بالتنافس والتحدي، من خلال العديد من الفعاليات الاجتماعية، ومنها (أتحدى مع عائلتي، اصنع ذكريات بحب، سينما اجتماعية، عزز جودة حياتك، واكتشفني بحب)».

وأشارت إلى أن فعالية «اكتشفني بحب» تمكن أفراد الأسرة من استثمار وقت فراغهم والتعرف على الاحتياجات العاطفية لبعضهم البعض، الأمر الذي من شأنه تعزيز جودة علاقاتهم الأسرية، وتوفير وقت نوعي أسري مميز يساهم بشكلٍ كبيرٍ في الجمع بين المتعة وتطبيق مهارات جودة الحياة، حيث يُعد الملتقى فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي في مختلف مناحي الحياة، وزيادة الوقت النوعي الأسري، وتعزيز الروابط الأسرية وأثرها في صحة الفرد وسعادته.

وتطرقت السويدي إلى لعبة «أتحدى مع عائلتي» التي تحتوي على عددٍ من المقاطع الصوتية الخاصة بجودة الحياة، وأسئلة عن التراث الاجتماعي لدولة الإمارات لتثقيف النشء بأهميته وترسيخه في نفوسهم، وألعاب ترفيهية للأسرة لعدد من المستويات، والتي يجب على أفرادها التعاون لحل الأسئلة ورصد النقاط في جوٍ من البهجة والمتعة.

صور أسرية

وأكدت أن الفعالية الترفيهية المبتكرة «اصنع ذكرياتك بحب»، تتضمن التقاط صور أسرية للعائلة مطبوعة مع رسالة تذكارية، بهدف صناعة ذكريات جميلة تجمع الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية، وأيضاً تجمع بين أفراد الأسرة لقضاء الوقت النوعي الأسري والتي تتيح مشاركة الأسرة في العديد من الألعاب المختلفة.

وأوضحت سلمى سالم اليحيائي مديرة مركز الوقن التابع لمؤسسة التنمية الأسرية أن فعالية سينما اجتماعية «عزّز جودة حياتك»، تتضمن عرض مشاهد من الأفلام المعتمدة لخدمة تعزيز جودة حياة الأسرة تُحاكي عدداً من المواقف الحيوية الأسرية اليومية، يعقبها استخدام أساليب التدريب المختلفة كالتعلم العاطفي ولعب الأدوار والمحاكاة الاجتماعية لإشراك أفراد الأسرة في إعادة صياغة السيناريوهات للمشاهد بما يعزّز جودة حياتهم ويكسبهم مهارات تعزيز العلاقات الأسرية الإيجابية، مشيرة إلى تحفيز الأفراد على تبني قيم التفكير الإيجابي من خلال اللعب وتعزيز قيم وجودة ترابط العلاقات الإيجابية على مستوى الأسرة لبناء مجتمع متوازن ينعم بالسعادة.

وأضافت: إن فعاليات الملتقى الثاني لتعزيز جودة حياة الأسرة الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في مركز جبل حفيت المجتمعي التابع لها، تسهم في تعزيز أواصر الترابط الأسري بين الأسر وجميع أفرادها في منطقة حفيت، كما نفذت المؤسسة فعالية «اكتشفني بحب»، وهي تفاعلية لتوثيق العلاقات بين الآباء والأبناء من خلال أسئلة تُطرح للوالدين والأبناء كلٍ على حدة، وتبادل الأدوار بين بعضهم لتقييم مستوى فهمهم لأبنائهم ومعرفتهم بطريقة التفكير في المواقف المختلفة من خلال إشراكهم في لعبة المتاهة، التي تتمثل في رسم متاهة على الأرض، وإعداد عدد من الأسئلة من قِبل المشاركين، وذلك بهدف اكتساب أفراد العائلة مهارات قضاء وقت نوعي مميز، وتمكين أفراد الأسرة من تعزيز علاقاتهم وزيادة مستوى التوافق الأسري بينهم.

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