الإمارات تخفف إجراءات التعامل مع كورونا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد 19) على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات، مشيرةً إلى أن تطبيق كل هذه الشروط سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022.

وأعلنت، اليوم، في إحاطتها الإعلامية، ما يتعلق بنظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم.

وأكدت أن نظام المرور الأخضر مازال شرطاً إلزامياً للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.

وذكرت أنه فيما يتعلق بلبس الكمامات، فلبسها مازال الزامياً في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام.

وشددت على أنه يجب على كل مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبهة لبس الكمامات، حفاظاً على سلامة المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضحت أنه فيما غير ذلك، فلبس الكمامة يعد اختيارياً لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى، موصيةً بأهمية لبس الكمامة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأشارت إلى أنه جرى تخفيف الإجراءات المتبعة لاشتراطات المساجد ودور العبادة، حيث تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظاً على الصحة العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز