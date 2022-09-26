كراكال تكشف عن 3 بنادق صيد عالمية الطراز في الصيد والفروسية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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عرضت شركة كراكال، رائدة تصنيع الأسلحة الصغيرة والتابعة لمجموعة إيدج، مجموعة من بنادق الصيد عالمية الطراز ومسدساً مصمم خصيصاً، إلى جانب ما تقدمه من مسدسات ورشاشات وبنادق قنص وبنادق هجومية عالية الأداء خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022.

وكشفت كراكال، بمساندة شركتها الفرعية ميركل، المنتجة الألمانية لبنادق الصيد الفاخرة، عن ثلاثة بنادق صيد مصممة خصيصاً ويدوياً من طراز هيليكس تتميز بتصميمات أرابيسك ونقوش على الغلاف وغطاء مقبض المسدس ورافعة السحب، وتظهر البندقية لأول مرة الكراكال العربي، القطة البرية التي يعد موئلها الأصلي مناطق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتستلهم البندقية الثانية من المشاهد الطبيعية الصحراوية للربع الخالي في دولة الإمارات، وتُبرز البندقية الثالثة متحف المستقبل في دبي ضمن إطار مكون أيضاً من المشاهد الصحراوية، ويضيف إلى أناقة تلك القطع الزناد والأخمص المطليين بالذهب، كما صُنعت قطعة الخد الألمانية باستخدام أجود أنواع خشب الجوز من مرتفعات في القوقاز.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "أصبح عرض بنادق الصيد المصممة خصيصاً خلال المعرض أحد تقاليدنا على مدى السنوات القليلة الماضية، وبناءً على شعار المعرض "الاستدامة والتراث... طموح متجدد"، اخترنا صنع ثلاثة تصاميم إماراتية فريدة تعكس تماماً تراث وتطلعات دولتنا".

روح الإمارات

كما تعرض كراكال مسدساً فريداً تحت اسم "روح الإمارات"، وبُني المسدس على إطار لوجر 9x19 ملم، ويتميز بزخارف وطلاء من الذهب عيار 24 قيراطاً، ونُقش على ساحب المسدس كلمة "كراكال" في شكل صقر بخط عربي فني على الإطار العلوي. كما تم طلاء الفوهة والزناد ومخزن الذخيرة وزر إطلاق المخزن وقفل الساحب والطارق وفتحة الخرطوش والفاصل بين المقبض والطارق وبرغي المقبض بالذهب، وصُنع إطار المقبض من خليط معادن يُستخدم في قطاع الطيران، بينما صُنع الساحب والإطار العلوي من الفولاذ المتميز بقدرة شد عالية، ويُقدّم المسدس في علبة مصنوعة من الأخشاب النادرة، وغطاء يزدان بشعار "روح الإماراتيين" بالخط الديواني.

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