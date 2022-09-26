تمرين الإماراتية تعرض سكين صيد بقيمة 150 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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عرضت شركة "تمرين الإماراتية" المتخصصة في صناعة سكاكين الصيد سكين "خنجر الصقر" من تصميم المصمم الفرنسي بيير ريفردي المتخصص بصناعة السكاكين الفنية، والحاصل على تكريم من وزارة الثقافة الفرنسية في 2004 لمهارته الحرفية.

وأوضح محمد الأميري، المدير التنفيذي لشركة تمرين الإماراتية، أنّ السكين تم طلب تصميمها من قبل الفنان الفرنسي منذ أربع سنوات، وخلال هذه الدورة من معرض أبوظبي للصيد تمّ عرض القطعة التي استغرق إنجازها خمسة أشهر، باستخدام التقنيات القديمة للصلب الدمشقي، وذخيرة من الأرابيسك المعدني الذي يحرك شفراته، وتمّ نحت الصقور والنجوم على جوهر السكين، بمستوى دقة عالٍ.

وأشار إلى أن مقبض السكين صنع من مواد ثمينة، مثل عاج الماموث، مع تركيبات مسبوكة فضية منحوتة يدوياً.

وأكد الأميري أن السكين هي نسخة واحدة، لذلك فإنّ اقتنائها يُعدّ فرصة لهواة الصيد لأنها تعتبر بمثابة تحفة فنية.

وبمناسبة مشاركة "تمرين" في الدورة الـحالية من معرض أبوظبي للصيد، أعلن الأميري عن إطلاق نماذج جديدة من سكاكين الصيد من تصميم شركة "تمرين" مصنوعة من أجود أنواع المعادن، وتتناسب مع هواة الصيد ورحلات البر، وبما يتناسب مع السوق المحلية في الإمارات.

وتُعتبر هذه المشاركة الخامسة عشر لـ"تمرين" في معرض الصيد، ولذلك فالشركة تحتفي بإطلاق منتجات مميزة، وتحرص على تقديم منافع تعليمية لزوار المعرض للاطلاع على مختلف الخطوات في صناعة السكاكين، وذلك عبر عرض مباشر لكيفية صناعة السكاكين وشرح توضيحي.

وأكد الأميري أهمية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يمنح شركات ومعدات الصيد والفروسية وشركات الأسلحة ومحترفي وهواة الصيد والفروسية من الجمهور فرصة الالتقاء تحت سقف واحد ضمن أجنحة متميزة وأركان تم تصميمها لتكون مناسبة للتباعد الجسدي بمسافات كافية بين الزوار، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متوقعين أن يشهد المعرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وأن يحقق نجاحات تضاف إلى نجاحاته التي تميز بها في كافة دوراته السابقة.

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