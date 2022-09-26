البواردي يبحث مع وزير الدفاع المصري التعاون العسكري

المصدر: وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبة اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة .

وتأتي الزيارة في إطار الحرص الدائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.

حضر اللقاء معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع و رحب معاليه بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

وقال معاليه :تقدم العلاقات الإماراتية- المصرية نموذجاً ملهماً يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، ليس فقط لأنها ترتكز على ميراث تاريخ من الاحترام والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنما أيضاً لأن هذه العلاقات تتطور باستمرار في مختلف المجالات،حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز في مردوداتها الإيجابية الدولتين، لتسهم في تعزيز أسس الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واضاف معاليه :ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة، ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية، بما يسهم في مجابهة التحديات المشتركة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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