خالد بن محمد بن زايد يلتقي حاكمة طوكيو

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.. حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي" خلال زيارة سموّه إلى العاصمة اليابانية، تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الامارات واليابان.

وحضر اللقاء كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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