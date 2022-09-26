نهيان بن مبارك يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في فعاليات «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، تحت شعار «تحديات وحلول»، بكلمة، يسلط الضوء فيها على أهمية التوازن والاحترام الثقافي المتبادل بين الشعوب، والاستراتيجيات الاتصالية الأمثل لتعزيزه، في سبيل ترسيخ العلاقات الإنسانية، وتحقيق النمو والازدهار في شتى المجالات.

ويتطرق معاليه - في خطاب ملهم بعنوان «ثقافات متوازنة.. علاقات متكافئة»، خلال اليوم الأول للمنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة - إلى ماهية شركاء الحكومات في تصميم استراتيجيات التواصل، وتنفيذها بهدف تعزيز تفهم الاختلاف الثقافي واحترامه، كما يركز على أهمية التناغم بين الثقافات المختلفة وفهم الآخر.

ويتناول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، نموذج التعايش واحترام الثقافات القائم في دولة الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها، مع نجاحها في الوقت ذاته بالحفاظ على توازن القيم، موضحاً الانعكاسات الإيجابية للتوازن الثقافي على الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية للدول، وخفض المنازعات في التعاملات التجارية. ويوضح معاليه كذلك دور التوازن الثقافي في زمن الانفتاح والتواصل المباشر بين الشعوب والأمم، لتعزيز العلاقات الإنسانية، وترسيخ قيم التعاون والشراكة، في إطار التنوع والاختلاف، بهدف بناء عالم مستقر، لا تشوبه قيم الكراهية والتطرف.

إلى ذلك، قال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يجمع في دورة هذا العام، أكبر عدد من الشركاء في تاريخه، والذين يقدمون رؤاهم لتطوير قطاع الاتصال الحكومي، من خلال تنظيم جلسات متخصصة لتدريب الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في المجال الإعلامي، وإننا نتطلع من خلال هذه الشراكات، إلى مزيد من النجاح، بما يحقق الأهداف التنموية لإمارة الشارقة.

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