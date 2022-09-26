رعاية إعلامية استراتيجية لـ«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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تستقطب الدورة 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» عدداً من الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين والشركاء الإعلاميين، لمواكبة فعاليات المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي ينطلق في الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

الرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون

أكدت مؤسسة دبي للإعلام أن الشراكة الإعلامية الاستراتيجية لفعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» في دورته الحالية تعتبر تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تشجيع ودعم المبادرات المهمة والمبتكرة في شتى الأنشطة المجتمعية والخدمية، بالإضافة إلى الإسهام في خفض استهلاك الموارد خاصة الكهرباء والمياه، ويعزز المعرض من مكانة دبي أحد أهم المراكز للاقتصاد الأخضر، ويعد منصة مثالية لنقاش أهم الموضوعات وعرض أحدث المستجدات في العديد من المحاور، التي تتضمن الطاقة والمياه والإدارة البيئية الأمثل والتنمية المستدامة.

وأكدت المؤسسة الأهمية الكبيرة لوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على أحداث وفعاليات المعرض المتنوعة والمتعددة.

«البيان»

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»: «بات المعرض منصة عالمية تهدف إلى استعراض أحدث الابتكارات في مجال الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة، وتوفير فرص لعقد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير حلول مبتكرة في هذا المجال الحيوي، ويعتبر الإعلام الوطني شريكاً في جميع نجاحات المسيرة التنموية، ونقل قصة نجاح الدولة وتسليط الضوء على مشاريعها التنموية وإبرازها، ومواكبة تميزها في شتى القطاعات تحقيقاً لتطلعات وطموحات أبناء الإمارات. وعلى مدار 23 عاماً الماضية واكبت «البيان» المعرض ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

وأضافت: «رسخ المعرض مكانته أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، والأكبر من نوعه في المنطقة، ومنصة للشركات العالمية لطرح أحدث حلولها وخدماتها ومنتجاتها المبتكرة في إمارة دبي، التي أضحت نموذجاً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال إطلاق مبادرات رائدة، تعزز تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية والعديد من المشاريع الكبيرة، من أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم».

«سي إن بي سي عربية»

وقال محمد برهان، الرئيس التنفيذي لـ«سي إن بي سي عربية»: «يسرنا في «سي إن بي سي عربية» مواصلة شراكتنا المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم الدعم الإعلامي للمعرض، وفي الواقع فإن هذه المبادرات المفيدة والناجحة تنبع من مزيج من الابتكار والرغبة في دعم القطاع الأخضر، ويسعدنا ارتباطنا بمعرض «ويتيكس» راعياً إعلامياً استراتيجياً».

فوربس الشرق الأوسط

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تماشياً مع التزام حكومة الإمارات بتعزيز الجهود المبذولة في دعم مساهمات الطاقة النظيفة، يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تسعى لإلهام الاستثمار المستمر لضمان نمو مستدام لاقتصاد الدولة، ومن هذا المنطلق يسلط هذا التعاون الضوء على أهمية دبي بوصفها مركزاً للفكر المستقبلي والحلول المبتكرة بما يدعم أجندة الطاقة العالمية».

الشركاء الإعلاميون

وقال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، ونفخر أن نكون الراعي الإعلامي الذي يواكب عاماً بعد عام هذا الحدث، الذي حقق نجاحاً عظيماً خلال سنواته السابقة رغم كل الظروف التي يمر بها العالم من أزمات اقتصادية إلى جائحة «كورونا»، وأصبح ملتقى الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها، وبدورنا سننقل الصورة إلى الجميع داخل الدولة وخارجها، بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع، ولا بد أن تصل رسالة المعرض عبر جميع المنصات، التي تتبع شبكة الإذاعة العربية بمختلف إذاعاتها ومنصاتها الرقمية المتعددة اللغات.

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