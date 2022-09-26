وفد الإمارات يواصل عقد اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى

المصدر: نيويورك - وام

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واصل وفد دولة الإمارات لليوم السادس على التوالي عقد اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى والمهمة على هامش مشاركته بالدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، في حين التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، الدكتور لازاروس مكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي.

مناقشات مثمرة

كما أجرى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان مناقشات مثمرة مع عدد من الوزراء، من بينهم عواطف التجاني أحمد كايبورو وزيرة دولة للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج، وظهير ذو الكمال وزير خارجية جمهورية جزر القمر.

والتقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، عبدالله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، واللواء أودونجو جيجي أبو بخار وزير خارجية جمهورية أوغندا، كما التقى السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

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