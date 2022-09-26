عبدالله بن زايد يبحث العلاقات مع وزيري خارجية إيران وقبرص

المصدر: نيويورك - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل سموه ووزير خارجية إيران وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يوانيس كاسوليدس وزير خارجية قبرص وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتجددة ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

وبحث الجانبان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار، كما استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

علاقات استراتيجية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة.

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