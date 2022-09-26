برعاية حمدان بن محمد.. منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع يناقش «تعزيز جودة الحياة»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات الدورة الثامنة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 26 يناير المقبل (2023)، ويستضيف المنتدى نخبة من الخبراء العالميين المتخصصين لمناقشة 14 محوراً تتعلق بإدارة المشاريع وجودة الحياة.

ويُعد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الأبرز والأكبر إقليمياً، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع «PMI»، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأعلنت الهيئة فتح باب التسجيل للمشاركة في أنشطة وفعاليات المنتدى عبر الموقع المخصص للتسجيل: www.dipmf.ae.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن المنتدى يرسخ لمكانة دبي الريادية في مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، لما تمتلكه من مقومات تؤكد بوضوح استعداد الإمارة للعب دور رئيس في قيادة عجلة التنمية في كل أنحاء المنطقة وعلى كل الأصعدة، بالإضافة إلى دورها في إيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرة التنمية على أسس سليمة ومدروسة.

وأضاف: استقطب المنتدى في دوراته الماضية قرابة 10 آلاف مشارك من أكثر من (45) دولة حول العالم، و(378) متحدثاً من رواد الفكر في مجال إدارة المشاريع من مختلف دول العالم، تجمعوا في دبي لطرح وتبادل أفكارهم في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مؤكداً أن الدورات السابقة أسهمت في ترسيخ مكانة المنتدى باعتباره منصة عالمية تـُطرح من خلالها أفضل الممارسات للخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، وتأكيد الريادة العالمية لدبي في إدارة مشاريع البنية التحتية.

محاور المنتدى

وأضاف الطاير: يأتي اختيار شعار «تعزيز جودة الحياة»، عنواناً للدورة الثامنة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جودة الحياة لكل شرائح المجتمع، وانطلاقاً من حرص المنتدى على ترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل ونشر الوعي بأهميتها، لتحقيق أفضل النتائج في الإنتاجية والأداء، مشيراً إلى أن المنتدى يناقش خمسة عشر محوراً، تشمل: التخطيط العمراني لتعزيز جودة الحياة، والاتجاهات المستقبلية في إدارة المشاريع، وإدارة المشاريع العملاقة، وإدارة محافظ وبرامج المشاريع، والتحول المرن، وإدارة القيمة، ونمذجة معلومات المباني، كما تتناول المحاور، الإطار المرن المنضبط لإدارة المشاريع، ومهارات القيادة، والإبداع والابتكار، والإدارة الرقمية للمشاريع، والاستدامة في إدارة المشاريع، والتحول الاستراتيجي باستخدام إدارة المشاريع، وتناقش المحاور كذلك موضوع الميتافيرس (الواقع الافتراضي الجديد).

دبي نموذج

وأكدت موزة المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أهمية عقد المنتدى وإبراز الدور المهم والحيوي لمدينة دبي وريادتها في إدارة المشاريع وتشغيلها، مشيرة إلى أن دبي أصبحت نموذجاً في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها، لكونها العصب الاستراتيجي للتنمية وإحدى الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديثة.

وأفادت بأن المنتدى حقق نجاحات مهمة طوال الدورات الماضية، حيث نُظمت (31) جلسة نقاشية، و(126) جلسة متزامنة، و(16) جلسة مغلقة، و(31) كلمة رئيسة و(10) ورش عمل، و(19) دراسة، و(17) زيارة فنية، و(33) دورة تدريبية متقدمة، ونوقشت خلاله محاور وموضوعات متنوعة، شارك فيها متحدثون عالميون بينهم وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومسؤولو كبرى الشركات العالمية ونخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

شعارات هادفة للدورات السابقة

حمل منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع شعارات متنوعة تتجدد في كل دورة، فبعد انطلاقته الأولى عام 2014، كان شعار الدورة الثانية «إدارة المشاريع تدعم الابتكار»، والثالثة «استشراف المستقبل»، والرابعة «إحداث فرق»، وتزامناً مع عام زايد، جاء اختيار شعار «بناء الأمم»، ليكون عنواناً للدورة الخامسة، وتماشياً مع اعتماد عام 2019 عاماً للتسامح، كان شعار الدورة السادسة «تنوع الثقافات»، فيما كان شعار الدورة السابعة، «نحو المستقبل» تزامناً مع عام الاستعداد للخمسين، ليكون شعار المنتدى الحالي «تعزيز جودة الحياة».

وأكد تقرير صادر عن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته السابعة، التي عقدت في يناير الماضي تحت شعار «نحو المستقبل»، أن عدد المشاركين في الدورة السابعة بلغ 1395 شخصاً من 25 دولة.

جلسات

وأفاد التقرير بأن المنتدى حقق نجاحات وحضوراً كبيرين باستضافة مجموعة من الفعاليات والأنشطة تمركزت حول عدد من المحاور من بينها، القيادة المستقبلية وإدارة الاقتصاد الرقمي المستدام والذكاء الاصطناعي، نُوقشت عبر 30 جلسة حوارية، إضافة إلى عدد من الحلقات العلمية والجلسات المتوازية ومنصات التواصل التفاعلي، وقُدمت من قبل 40 متحدثاً من الخبراء والمختصين.

ونشر المنتدى دراسات تتعلق بإدارة وتشغيل مشروعات ميدانية في دبي مثل تطوير مسار الحافلات في هيئة الطرق والمواصلات، وأنظمة المرور الذكية، وتطوير محطات الحافلات، إضافة لنقاشات تتعلق بفكر التصميم والإدارة المرنة للمشاريع والاتجاهات المستقبلية في الإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والإدارة الرقمية والاستدامة في مشاريع التنقل، وإدارة المشاريع الهجينة، وإدارة المخاطر والأزمات، وإدارة أصحاب العلاقات وتقنية سلسلة الكتل في إدارة المشاريع، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، وإدارة المخاطر والأزمات.

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