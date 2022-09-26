900 شركة وعلامة تشارك بمعرض الصيد والفروسية 2022

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022) بمشاركة ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة وبتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

استعراضات

وبانتظار جمهور الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا باقة مميزة من أجمل العروض الحيّة في ساحة العروض بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث الاستعراضات الاستثنائية للطيور الجارحة والسلوقي والكلاب البوليسية والخيول والإبل والعديد من الحيوانات التي لا يمكن مشاهدتها إلا في المعرض عبر سبعة أيام من المغامرة والمرح والعروض النادرة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها عن قرب بل والمشاركة بها.

وتتصدر أنشطة ساحة العروض في (أبوظبي 2022) فعالية الاحتفاء بالعام العشرين لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إذ ومنذ انطلاقته الأولى في عام 2003 غدا المعرض رمز تفاؤل للصقارين معلناً لهم عن بدء موسم المقناص السنوي وبات يمثل لهواة الصيد ورحلات التخييم والفروسية والرياضات الأصيلة بشرى خير مع اعتدال المناخ.

وفي عامه العشرين يدعو المعرض زواره للاستمتاع بعرض الخيل الموسيقي الشيّق وغيره من العروض المميزة بمشاركة كل من نادي ظبيان للفروسية وأكاديمية بوذيب وشرطة أبوظبي وحديقة الحيوانات بالعين وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

حدث

ويحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية - اليابانية المميزة، حيث يسعى الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن بوابة التراث والثقافة للمساهمة في تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في عامها الخمسين وبما يهدف لاستمرارية تنميتها وترقيتها إلى مستوى الطموحات المشتركة عبر حوار الثقافات والحضارات.

واحتفاءً بخمسين عاماً من علاقات الصداقة بين الإمارات واليابان، سوف تقدم شركة جودوكو - امبيكس لجمهور المعرض أبرز ركائز الثقافة اليابانية عبر عروض الصقارة وتقاليد فن الشاي الياباني وصناعة أدوات الصيد بالصقور ورسومات فنية للتراثين الياباني والإماراتي والعديد من العروض الموسيقية والفنية، وسيتواجد في المعرض أيضاً صانع سيوف الساموراي بما يجذب عشاق المعرض من مختلف الجنسيات والثقافات، وللأطفال يحضر خصيصاً صانع الحلوى لهم بأشكال الصقور والخيول فضلاً عن فعالية رمي السهام أثناء ركوب الخيل التي تستقطب جمهور المعرض، وفي فعالية مميزة حول «الرماية بالقوس والسهم التقليدي» وفق الطريقة اليابانية يشارك الفــارس إينوبو كانيكو، وهو نائب رئيـس مدرسة تاكيــدا للرماية من على ظهـور الخيل.

وتشارك هيئة البيئة - أبوظبي في الدورة التاسعة عشرة من «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»، وتعتبر الهيئة من الرعاة الرئيسين لهذا المعرض، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة، من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022، وهو يعتبر الحدث الأكبر في المنطقة وإحدى أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي.

يتمحور موضوع مشاركة هيئة البيئة في أبوظبي هذا العام حول حملتها التي أطلقتها أخيراً «معاً نحو الصفر»، والتي تركز بشكل خاص على سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي تم الإعلان عنها في عام 2020، وتم من خلالها تنفيذ حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على مستوى الإمارة في بداية يونيو 2022.

ركوب الجمال

للمرة الأولى يُقدم مركز ركوب الجمال الصحراوي العربي وهو أول مركز مخصص لتعليم ركوب الجمال في المنطقة عروض سباق الهجن وركوب الجمال والرماية بالقوس والسهم أثناء ركوب الجمال، ويشكل المركز حلقة وصل بين الطرق التقليدية لركوب الهجن وأفضل الأفكار الحديثة للتأقلم معها كما يتضمن مختلف جوانب رعاية الحيوان وتعليم ركوبه والضيافة العربية الأصيلة.

ويعد المعرض فرصة فريدة للتعرف على المركز ومشاهدة المتدربين والمدربين وهم يؤدون عرضاً حياً على سباقات الهجن وركوب الجمال والرماية أثناء امتطائها.

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