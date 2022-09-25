«الأوقاف وشؤون القصر» تدعم «دبي تبادر للاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي انضمامها لمبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف الحد من استهلاك العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد واستخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة.

وباشرت «أوقاف دبي» بتركيب 50 براداً لمياه الشرب تراعي أعلى المعايير الصحية بالمجان في خمسين موقعاً بإمارة دبي ضمن المناطق التي تحتاج إلى توافر قنوات الشرب منها الحدائق العامة ومضامير الرياضة ومحطات المواصلات العامة وغيرها وذلك للمساهمة في التقليل من استهلاك عبوات المياه البلاستيكية. وتقدر قيمة مساهمة المؤسسة في هذه المبادرة بـ 150 ألف درهم من المصرف الوقفي «سقيا الماء».

وقال خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: حريصون على المشاركة في المبادرات التي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز مكانة دبي كأفضل نموذج للمدن المستدامة.

وذكر أن المؤسسة فخورة بانضمامها إلى مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» التي تعزز ثقافة التغيير الإيجابي عبر توجيه كل شرائح المجتمع إلى ضرورة حماية البيئة المحيطة من الأضرار الناجمة عن مخلفات مادة البلاستيك وتبني سلوك اجتماعي واعٍ يحافظ على نظافة البيئة واستدامتها. وأضاف «يشرفنا أن نكون في قائمة المؤسسات المشاركة في المبادرة عبر توفير مياه الشرب العذبة للجميع في مختلف مناطق دبي».

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