مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ينال اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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منح المعهد الوطني للتخصصات الصحية شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، بعد استيفائه لمتطلبات الاعتماد بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

ويمكّن هذا الاعتماد الأطباء المتدربين من تلقي البورد الإماراتي الذي يؤهلهم للحصول على لقب استشاري من المستوى الأول.

وأشاد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، بالمستوى الصحي الرائد والخدمات عالمية المستوى التي يُقدمها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لافتاً إلى أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية حريص على الالتزام بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تمّ إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الطبي.

إنجاز

من جانبها قالت الدكتورة سوسن عبدالرازق، الرئيس التنفيذي المؤقت للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يتوّج هذا الاعتماد إنجازاً رئيسياً بالنسبة لنا في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ونحن نفخر بشراكتنا مع المعهد الوطني للتخصصات الصحية، حيث يؤكد ذلك التزامنا بدعم تطوير استمرارية التعليم الطبي ما بعد التخرج في الدولة. ولا شك في أن تقديم تدريب عالمي المستوى هو عنصر رئيسي لضمان استمرارنا بتوفير رعاية متميزة للأجيال القادمة».

وتسلم الاعتماد من الدكتور محمد الحوقاني كل من الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتورة سوسن عبدالرازق، وذلك خلال فعالية احتفالية خاصة أقيمت لهذه المناسبة في المستشفى.

ويعتبر المعهد الوطني للتخصصات الصحية الجهة المسؤولة عن وضع المعايير لبرامج التدريب الصحي المتخصصة في دولة الإمارات، وينظم فحوصات مهنية متخصصة ويصدر شهادات الاعتماد للتخصصات الطبية الأعلى، بما يشمل البورد والزمالة للمتدربين.

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