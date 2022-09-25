«دبي سفاري بارك» تعلن بدء موسمها الجديد الثلاثاء

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي انطلاق الموسم الجديد لـ"دبي سفاري بارك" حيث ستبدأ الوجهة الترفيهية التثقيفية السياحية الفريدة في إمارة دبي، الترحيب بزوارها بدءاً من بعد غدٍ (الثلاثاء 27 سبتمبر) والتي استقطبت العام الماضي أكثر من 500 ألف زائر من داخل دولة الإمارات ومن السياح الدوليين الذين دائماً ما تشكل لهم حدائق السفاري وجهة يحرصون على زيارتها بما تتيحه من فرصة معايشة الحياة البرية والاقتراب أكثر من تفاصيلها على أرض الواقع.

وكشفت البلدية أن الموسم الجديد لإحدى أبرز #وجهات_دبي السياحية والتثقيفية، سيأتي مشمولاً بالعديد من ملامح التطوير الذي يتم إدخالها بصورة مستمرة على دبي سفاري بارك الذي يقدم تجربة فريدة للتعرف عن كثب على التنوع الكبير في الحياة الفطرية في مواقع مختلفة من العالم تختصرها في مكان واحد يمنح الزائر فرصة للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور تعيش في بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للحيوانات التي تضمها الحديقة، حيث روعي في تصميم "دبي سفاري بارك " أن توفر بيئة تتطابق مع البيئة الأصلية لتلك الحيوانات.

ثقافة وترفيه

وأوضح أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي أن الموسم الجديد لدبي سفاري بارك سيركز على النواحي التثقيفية للزوار خاصة فيما يتعلق بالأنواع المُهدَّدة بخطر الانقراض، وكيفية إسهام الحديقة، من خلال برامج الإكثار المطبقة من جانبها، في الحفاظ على بعض تلك الأنواع المتواجدة في نطاقها، وذلك التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في حماية الحياة البرية والحرص على الحفاظ على مختلف مكوناتها للأجيال القادمة.

وقال أحمد الزرعوني: "سيتم التركيز خلال الموسم الجديد لدبي سفاري بارك على توعية الزوار حول الحيوانات والطيور المُهدَّدة بالانقراض، والعوامل التي تقف وراء هذا الخطر وكيفية تفاديه للحفاظ على تلك الأنواع، عبر توفير الرعاية البيطرية وبرامج الإكثار لتلك الحيوانات والطيور، مع تقديم المعلومات في إطار مشوق لا يخلو من الترفيه من أجل جذب أنظار وانتباه الجهور من مختلف الفئات العمرية إلى هذه المسألة، وكذلك ضمان تمضيتهم لأوقات ممتعة وحصولهم على تجربة غنية تجمع بين التعلُّم والترفيه في آن واحد خلال زيارتهم "دبي سفاري بارك".

وتحرص بلدية دبي على توفير كافة المقومات والخدمات التي تجعل من زيارة حدائق دبي ومتنزهاتها تجربة مُبهجة تدخل السعادة على قلوب الزوار سواء الكبار منهم أو الصغار، مع التزام أعلى مستويات الجودة وتطبيق أفضل المعايير العالمية، وبمساعدة طاقم عمل مؤهل وعلى درجة عالية من التدريب والكفاءة، في حين يأتي اهتمام دبي بالحدائق والمتنزهات في سياق العمل المستمر على استدامة جودة الحياة في الإمارة سواء للمواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية عالمية من الطراز الرفيع.

جديد دبي سفاري بارك

ومع انطلاق الموسم الجديد واعتباراً من شهر نوفمبر القادم، سيكون بإمكان زوار "دبي سفاري بارك" مشاهدة المزيد من الحيوانات الجديدة التي سيتم إضافتها إل رحلة السفاري، حيث يمكنهم التعرّف على شكل حياتهم في الحياة البرية ومشاهدتهم في الأماكن المفتوحة التي تماثل الموائل الأصلية لتلك الحيوانات، ومنها: أبقار أنكولي واتوسي، وظبي العلند، والمها العربية، وتمساح النيل، وجاموس الماء.

باقات متنوعة

وتوفر "دبي سفاري بارك" مجموعة واسعة من الباقات، تميّزها عن باقي الحدائق والمحميات الطبيعية، كإمكانية زيارة أقسامها المميزة مثل، القرية الأفريقية، والآسيوية، وسفاري الصحراء العربية، وقرية المستكشف، ومنطقة الوادي. وتتنوع الباقات ما بين التذاكر الفردية، مثل باقة رحلة سفاري، ورحلة "السفاري بلاس"، وبين باقات الجولات الخاصة المختلفة المناسبة لتطلعات الزوار كافةً، إذ تتيح للزوار من خلال باقة "ملك السفاري"، خوض تجربة شخصية مميزة ومختلفة برفقة دليل شخصي، يقدم للزائر معلومات متنوعة وشرح مفصّل حول مجموعة من الحيوانات. كما توّفر باقة "خلف الكواليس"، تجربة حصرية مدتها 90 دقيقة للقاء أحد المتخصصين برعاية الحيوانات، والتعرّف على الروتين اليومي والرعاية الخاصة المُقدمة لتلك الحيوانات، مع إمكانية التفاعل عن قرب مع عدد من الحيوانات وإطعامهم، إضافةً إلى تجربة حصرية لمحبي التصوير الفوتوغرافي مدتها 3 ساعات من خلال باقة "مصور الأدغال"، والتي تمكّنهم من التقاط صور للحيوانات من مواقع مميزة في السفاري.

وتضم دبي سفاري بارك مجموعة متنوعة من المسارح والعروض الترفيهية، والمطاعم والمقاهي التي تقدم تشكيلة متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية، فضلاً عن خدمات القطار الداخلي، والدراجات الهوائية، والسيارات الكهربائية، والمركبات الصديقة للبيئة، التي تسهل تنقل ضيوف الحديقة بين أركانها المختلفة، بما يزيد من روعة التجربة الغنية والمغامرة التي توفرها الحديقة لزوارها.

يُذكر أن مواعيد زيارة حديقة "دبي سفاري بارك" تبدأ يومياً طيلة أيام الاسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. ويمكن التعرف على الباقات المتاحة ومكونات الحديقة وتخطيط الزيارة كذلك حجز تذاكر الدخول مُسبقاً عبر الموقع الإلكتروني dubaisafari.ae

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