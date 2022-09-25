بلدية الفجيرة تغلق 5 منشآت غذائية وتسجل 110 مخالفات خلال شهرين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، عن تكثيف الجهود في الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، التي تضمنت زيارة 5934 منشأة تم خلالها إغلاق 5 منشآت وتوجيه 212 إنذاراً، وتسجيل 110 مخالفات لمنشآت غذائية.

وأكد الافخم أن الحملات تأتي إطار مسؤولية البلدية وحرصها على حماية الصحة والسلامة العامة وضمان سلامة الغذاء في الإمارة من خلال فرق التفتيش في ادارة الصحة العامة، لافتاً إلى الحرص على ضمان وصول الأغذية السليمة لكل المستهلكين، والعمل على رصد التجاوزات المرتكبة في بعض المنشآت، وأيضاً التأكد من اتخاذها كل الإجراءات والتدابير الوقائية الصحية لتعزيز سبل السلامة الغذائية، لافتاً إلى إصدار قسم الصحة 1027 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والمهنية.

وأشار إلى مواصلة الجهود في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة أي تجاوزات وأنشطة غير قانونية، والعمل على التأكد من التزام المنشآت الغذائية والمهنية بتطبيق الاشتراطات الصحية، والعمل على ضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي قد تمارَس في هذه المنشآت.

ودعا الأفخم عامة الجمهور إلى أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات يتم رصدها لاتخاذ اللازم من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80036.

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