شرطة دبي تحتفل باليوم العالمي للسياحة في كايت بيتش

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، باليوم العالمي للسياحة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة جميرا – كايت بيتش، مع العشرات من الجماهير الذين توافدوا للاستمتاع بأنشطة وفعاليات وعروض شرطة دبي الترفيهية المتنوعة مع عائلاتهم.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الأمن ركيزة التنمية والاستقرار والازدهار، وعليه، فإن الإدارة، وبتوجيهات اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تحرص دائماً على تقديم خدمات رائدة لعموم أفراد المجتمع، بما فيهم السياح والزوار، وفتح قنوات تواصل معهم بلغات عالمية، كما تعمل بالتعاون مع شركائها على استدامة أمن القطاع السياحي، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في ترسيخ الأمن والسعادة، والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، عبر منظومة عمل ممنهجة ترتكز على التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وصولاً إلى أمن المجتمع وسعادته.

وشارك في الاحتفالات، إدارة الشؤون الرياضية، و«الروح الإيجابية»، ومجلس سفراء الأمان، وتضمنت عروضاً للفرق الموسيقية، والدوريات الأمنية السياحية الفارهة، والدراجات الهوائية، والكلاب البوليسية، والعروض البحرية، إلى جانب أنشطة رياضية ومسابقات متنوعة وجوائز كثيرة قيمة.

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