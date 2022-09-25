شرطة دبي تنظم دورة «إعداد العروض التقديمية» لسفراء الأمان

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بحضور العميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، تخريج 20 طفلاً من سفراء الأمان، في دورة «فن إعداد العروض التقديمية»، التي نظمها مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتدريب، ضمن المرحلة الثانية من عملية تأهيل المؤثرين من سفراء الأمان، وصولاً إلى تمكينهم في مجال تقديم الورش والمحاضرات التوعوية والتثقيفية المعنية بحقوق الأطفال لأقرانهم في المدارس.

حضر التخريج فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، والمقدم سليمان عبدالله العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير المناهج في الإدارة العامة للتدريب، والمقدم علي المطروشي، مدير إدارة حماية المرأة والطفل، و20 من سفراء الأمان المشاركين في الدورة.

محاضرات

وهنأ العميد أحمد محمد مرداس، سفراء الأمان بتخرجهم ضمن المرحلة الثانية، استعداداً للبدء في تقديم محاضرات ودورات توعوية لأقرانهم في المدارس، مؤكداً دعم الإدارة العامة للتدريب لكافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس، في توفير احتياجاتهم التدريبية والبرامجية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم، ومن ذلك مجلس سفراء الأمان، الذي يبذل القائمون عليه جهوداً جبارة لتوعية الطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم الدراسية بحقوقهم القانونية.

من جانبها، قالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان: إن الدورة تأتي استكمالاً لجهود المجلس في تأهيل سفراء الأمان، ليتمكنوا من إعداد المحاضرات والدورات التوعوية والتثقيفية بمهنية، وإلقائها وفق الأسس والأدوات العلمية الصحيحة، بما يمكنهم من توصيل الرسائل لأقرانهم في المدارس بشأن الحقوق القانونية للطفل، ومساعدتهم على التواصل بثقة حول أبرز القضايا والإشكاليات التي تؤرقهم.

وأوضحت البلوشي أن المجلس انتهى من الدورة الأولى، التي جاءت بعنوان «فن الإلقاء والتقديم»، واليوم يتخرجون في دورة «فن إعداد العروض التقديمية»، وهم اليوم جاهزون لبدء التوعية والمشاركة في تحقيق أهداف المجلس ضمن عمل تكاملي مع مختلف الجهات المعنية بالطفولة.

وفي ختام التخريج، استعرض كل من الطالب محمد عبدالله النقبي، والطالبة علياء سيف، عروضهما التقديمية، التي جاءت بعنوان «رجال الشرطة»، و«الاحترام»، على التوالي، موجهين شكرهما إلى القيادة العامة لشرطة دبي، لمنحها الفرصة لهما ولبقية الزملاء والزميلات لتعلم مهارات الإلقاء والتقديم والإعداد، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الشخصية والمعرفية.

وسلم العميد أحمد مرداس بحضور المقدم العامري، والمقدم المطروشي، شهادات التخريج لسفراء الأمان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

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